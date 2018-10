As autoridades da Indonésia foram alertadas para uma possível rede de tráfico de crianças que recorria à rede social Instagram para a venda e compra de menores, avança a CNN. A conta que tinha os nomes "Konsultasi Hati Privat" e “Private Heart Consultation” oferecia consultas de gravidez e serviços de adoção.

O chefe da unidade de investigação criminal da polícia de Surabaia, na Indonésia, afirma que a equipa que lidera conseguiu impedir uma mãe, de 22 anos, de vender o seu bebé de 11 meses a um comprador de Bali.

A conta no Instagram foi, entretanto, encerrada e contava com mais de 700 seguidores. As imagens que apareciam para vender crianças na conta incluíam ultrassons, mães grávidas e bebés com as caras desfocadas.

Numa imagem publicada a 15 de setembro, um bebé, apelidado como C86, foi apresentado na rede social com a sua idade, sexo e religião. Juntamente, era indicado um número de telefone para contacto. Na descrição da imagem era ainda escrita uma mensagem para atrair interessados em adotar crianças e eventuais progenitores que quisessem dar os filhos para adoção.

O chefe da Comissão Nacional de Proteção à Criança da Indonésia (KPAI) afirmou à CNN que as redes sociais mudaram a forma como os traficantes conduzem os negócios.

“Antigamente, a transação acontecia pessoalmente e, geralmente, era organizada através de um intermediário. Agora, eles usam métodos novos e mais avançados através das redes sociais, como o Instagram e o Facebook.”

Para além da senhora de 22 anos que foi detida, a polícia prendeu também uma outra mulher de 29 anos, uma parteira e um alegado comprador.

As quatro pessoas detidas podem enfrentar agora uma pena de 15 anos de prisão, por violarem leis de proteção de menores da Indonésia.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) estima que 100.000 crianças sejam traficadas por ano neste país.