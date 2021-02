Quase seis meses após um raro transplante de rosto e mãos, Joe DiMeo está a começar a voltar a sorrir, piscar, beliscar e apertar.

Nativo de Nova Jérsia, Estados Unidos, Joe tem 22 anos e foi operado em agosto passado, dois anos depois de sofrer queimaduras graves na sequência de um acidente de carro.

Plastic surgeon Dr. Eduardo D. Rodriguez—in collaboration with a team of over 140 staff—performed the world’s first successful face & double hand #transplant on Joe DiMeo, a 22-year-old man who suffered burns to 80% of his body after a car accident. More: https://t.co/TvikMhxPiU pic.twitter.com/RP27CIs6tj