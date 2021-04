Pelo menos 41 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após o descarrilamento de um comboio perto da cidade de Hualien, em Taiwan, informou a Polícia.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), a Polícia informou que 36 passageiros sofreram "paragem cardíaca antes de chegarem ao hospital", estando ainda 72 pessoas presas dentro das carruagens.

Pelo menos 61 passageiros foram transportados para o hospital, acrescentou a Polícia.

