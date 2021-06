O trem de aterragem de um avião da British Airways colapsou na pista do aeroporto de Heathrow.

As imagens do incidente mostram o nariz do Boeing 787 inclinado para a frente, com a fuselagem dianteira parcialmente destruída no chão.

BA 787-8 G-ZBJB nose wheel collapsed on stand at Heathrow this morning. Was getting ready to operate a cargo flight to Frankfurt. No injuries, only to the plane. 👀 pic.twitter.com/lCa94p1g2g