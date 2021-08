Um sismo de magnitude 7.2 na escala de Richter foi registado este sábado na região oeste do Haiti, avançou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Segundo noticia a agência Reuters, o abalo ocorreu a oito quilómetros da cidade de Petit Trou de Nippes, a cerca de 150 quilómetros da capital Port-au-Prince, e a uma profundidade de 10 quilómetros. Até ao momento não há registo oficial de vítimas.

Felt #earthquake (#séisme #TremblementDeTerre) M7.2 strikes 119 km W of #Port-au-Prince (#Haiti) 32 min ago. Please report to: https://t.co/oyDwhqBA6O pic.twitter.com/b5AZbvbHvX