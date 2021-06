Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira ao largo das ilhas Molucas (também conhecidas como ilhas Maluku), na Indonésia.

Segundo noticia a agência Reuters, o abalo ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros. Até ao momento não há registo de vítimas.

As autoridades da Indonésia pediram à população para se afastar do litoral, pelo risco de tsunami e possíveis réplicas.

Por favor afaste-se da praia e vá para um terreno mais alto", pode-se ler no alerta da agência geofísica da Indonésia, enviado por SMS. As autoridades frisam que o alerta aplica-se especificamente à ilha de Seram.

O risco de tsunami tinha sido inicialmente descartado. Contudo, as autoridades voltaram atrás depois do nível do mar ter subido pelo menos meio metro.

Até ao momento (cerca das 10:00, hora de Lisboa), já foram registadas 13 réplicas.