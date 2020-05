Um urso foi filmado a perseguir uma criança durante um passeio nas montanhas de Trentino, Itália, no último domingo.

As imagens foram registadas pelo padrasto do rapaz de 12 anos, com ambos a conseguirem manter a calma, apesar da pouca distância que os separava do urso.

No vídeo é possível ouvir Loris Calliari a instruir Alessandro, para que continuasse a andar calmamente. Alessandro estava mais ou menos preparado, uma vez que há cerca de um mês, confidenciou o padastro à CNN, viram no Youtube como agir se encontrassem um urso e, por isso, sabia que não podia perder a calma e correr.

"Anda Ale, anda", vai dizendo Loris Calliari, perante a agonia da mãe e da avó que choravam, enquanto o rapaz, que adora ursos, pedia ao padrasto para tirar uma fotografia.

Quando vi que o urso se estava a mover disse ao Alessandro para caminhar muito devagar e para ter calma, que eu tirava a fotografia com ele a andar. No início senti-me nervoso, mas depois percebi que o urso não estava assustado, por isso acalmei", contou o padrasto.

O urso, que estava a dormir quando foi perturbado, acabou por perder o interesse e o rapaz juntou-se à família em segurança. "Conseguiste tirar a foto?", ouve-se Alessandro perguntar, já depois de olhar para trás e dizer "Tão fixe".