Trevor Mallard, o presidente do parlamento da Nova Zelândia, teve uma companhia especial durante o debate desta quarta-feira. Enquando decorria o debate, o presidente segurou no colo o filho do deputado Tāmati Coffey, de apenas um mês, e chegou mesmo a dar-lhe o biberão durante a sessão parlamentar.

"Normalmente, a cadeira do porta-voz só é usada pelo presidente, mas hoje um VIP sentou-se comigo. Parabéns Tāmati Coffey e Tim pelo mais recente membro da vossa família", escreveu Trevor Mallard no Twitter onde partilhou imagens do momento.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA