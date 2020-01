Uma vítima de tentativa de homicídio estava a acompanhar o julgamento do namorado que a alvejou cinco vezes, quando fez um gesto surpreendente: levantou-se para o beijar. O caso aconteceu no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, na terça-feira.

Micheli Schlosser, ex-companheira do réu Lisandro Posselt, defendeu o agressor durante a audiência, insistindo que a culpa de ter sido alvejada foi sua e que o namorado já tinha “pago pelo erro”, de acordo com o jornal Folha do Mate.

Ele nunca me tinha agredido, sempre foi muito bom para mim e já pagou pelo seu erro”, alegou a vítima.

Em plena audiência, a mulher pediu autorização para beijar Lisandro Posselt, pedido que o juiz negou. Ainda assim, a mulher correu para os braços do agressor e beijou-o.

Em setembro de 2019, Lisandro foi acusado de disparar cinco tiros contra a namorada, depois de uma saída à noite, em Venâncio Aires. Nenhum dos tiros chegou a atingir órgãos da vítima, acabando por não provocar sequelas.

Em tribunal, o suspeito pediu uma nova oportunidade, referindo que não quer voltar para “aquele inferno” que é a Penitenciária Estadual de Venâncio Aires.

Dias depois do insólito protagonizado em tribunal, Micheli voltou a defender o ex-namorado. “Só ele sabe tudo o que eu lhe disse na madrugada de domingo, quando estávamos a voltar do baile. Erramos os dois”, explicou.

Agora, a mulher já pensa no futuro junto do homem que a alvejou, afirmando estar a planear a construção de uma casa e casar.

Queremos construir uma casa de três andares e abrir um negócio, uma loja de roupas ou uma padaria. Sempre sonhámos com isso”, afirmou.

Para o procurador do Ministério Público brasileiro, Pedro Rui Porto, a situação representa “um papel ridículo. Um serviço contra todo o trabalho que é feito contra a violência doméstica na região”.