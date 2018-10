As autoridades indonésias elevaram hoje para 2.010 o número de mortos após o sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter, seguido de maremoto, que no passado dia 28 de setembro atingiu as ilhas Celebes.

Segundo o porta-voz da agência indonésia de resposta a catástrofes, Sutopo Purwo Nugroho, o número de mortos subiu para 2.010, numa altura em que continuam as buscas para encontrar milhares de vítimas que se teme permaneçam soterradas sob os escombros e a lama em três dos bairros mais atingidos na cidade de Palu.

O responsável disse ainda que serão realizadas cerimónias religiosas para assinalar o fim das buscas nas localidades de Petobo, Balaroa e Jono Oge, onde o sismo causou a liquidificação dos solos, engolindo casas e soterrando os seus ocupantes.

Nugroho disse que, nestas zonas, o esforço para a recuperação de corpos não irá continuar por causa das dificuldades no terreno e do avançado estado de decomposição dos cadáveres que os tornou irreconhecíveis e fez aumentar o risco de contaminação.

De acordo com a ONU, cerca de 200.000 pessoas precisam de assistência humanitária urgente, numa altura em que ainda há relatos de falta de comida e água potável.