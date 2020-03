Os funcionários de uma fábrica na Tunísia estão isolados nas instalações da empresa a produzir cerca de 50.000 máscaras por dia e outros equipamentos de proteção.

São 150 trabalhadores, a maioria mulheres. Para ajudarem a combater a pandemia de Covid-19 na Tunísia, os funcionários da fábrica Consomed escolheram ficar isolados na empresa durante um mês, a produzir material médico para o serviço nacional de saúde.

De acordo com uma reportagem da BBC, a fábrica, que se localiza numa área rural, a sul da capital do país, tem dormitórios separados para as 110 mulheres e para os 40 homens.

Além dos funcionários, estão também na empresa cozinheiros, médicos e farmacêuticos que apoiam os trabalhadores.

A atividade laboral começa às 6.30 e termina às 22:30, todos os dias, dividindo-se em dois turnos de oito horas.

O gerente da Consomed, Hamza Alouini, afirmou à BBC que os funcionários estão motivados e movidos por um grande sentido de patriotismo, numa altura em que a Tunísia regista mais de 300 casos de infeção e oito mortos devido à pandemia de Covid-19. O isolamento é necessário porque, explicou, se o vírus se espalhar entre os trabalhadores, eles não poderão produzir o material que é necessário.

Se não trabalharmos, os nossos médicos não estarão protegidos contra o vírus. Estamos a tentar fazer o melhor pelo nosso país, pelos hospitais, pelo Exército, pela polícia, por todos”, vincou Alouini.

Os trabalhadores, por sua vez, sentem-se apoiados pela famílias, durante este período.

O meu marido e a minha filha de 16 anos apoiaram-me e incentivaram-me a fazer isto”, afirmou a responsável pela linha de produção, Khawla Rebhi, à BBC.

Os números relativos ao surto de Covid-19 na Tunísia não são, para já, alarmantes, mas Alouini olha de forma apreensiva para o futuro.