Um jovem sem-abrigo ganhou três milhões de dólares (cerca de 2,7 milhões de euros) em bolsas de estudo depois de concluir o secundário como o melhor aluno da escola.

Tupac Mosley, de 17 anos, nunca desistiu de estudar, apesar de a morte do pai ter deixado a família endividada e sem teto.

Após a morte do meu pai, ficámos à mercê das dívidas e acabámos por ser despejados da nossa casa no dia 21 de fevereiro”, contou à FOX13.

Nos últimos dois anos, este aluno da Raleigh Egypt High School, em Raleigh, Memphis, no estado norte-americano do Tennessee, dormiu no chão de quartos de motéis e em tendas, mas conseguiu manter-se focado nos estudos e numa via que podia determinar-lhe o futuro, sempre com um sorriso na cara, como recordam professores e colegas na página de Facebook da escola.

Tupac Mosley conseguiu terminar o curso com uma média de 4.3, apesar de andar sempre a mudar de casa, sem saber onde iria dormir e como poderia chegar até à escola.

No discurso de graduação, Tupac Mosley agradeceu à sua família, ao diretor da escola, à conselheira escolar e aos professores por acreditarem nele, e também ao responsável de uma ONG que trabalha com crianças em situação de risco, que lhe deu abrigo, e aos seus familiares, num parque de campismo até à conclusão do ensino secundário.

Sabia que tinha de deixá-los orgulhosos. Sabia que o seu investimento valia a pena e mostrei-lhes isso. Nunca deixem que a vossa situação atual, quaisquer que sejam as circunstâncias que estão a passar, seja uma montanha impossível de subir”, disse no seu discurso, no último domingo.

Com médias e resultados de exames considerados brilhantes, o jovem estudante recebeu mais de 50 bolsas no valor total de três milhões de dólares e a oportunidade de poder escolher entre mais de 40 universidades.

Escolheu a universidade pública do Tennessee e o curso de engenharia eletrotécnica, para poder ficar perto da família e numa casa que, agora, pode dizer que é a sua.