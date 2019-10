O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou esta quarta-feira o início de uma nova operação militar contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), apoiada pelos países ocidentais, mas considerada terrorista por Ancara.

“As Forças Armadas turcas e o Exército Livre da Síria (rebeldes sírios apoiados por Ancara) iniciaram a operação ‘Fonte de paz’ no norte da Síria”, declarou Erdogan através da rede social Twitter.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019

O anúncio veio depois de o Governo dos Estados Unidos informar no domingo que não iria obstaculizar uma operação turca contra as milícias curdas, no norte da Síria, dizendo que retiraria o seu contingente militar de várias zonas deste país, numa decisão muito contestada dentro e fora dos EUA.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse esta quarta-feira numa conversa telefónica com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, que uma ofensiva turca contra uma milícia curda síria contribuirá para a "paz e estabilidade" na Síria.

Durante esta conversa, o Presidente declarou que a operação militar planeada a leste do Eufrates contribuirá para a paz e estabilidade da Síria e facilitará o caminho para uma solução política", segundo uma fonte da Presidência turca.

Após duas operações anteriores, a Turquia prepara-se para lançar uma nova ofensiva na Síria contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular (YPG), que considera como um grupo "terrorista", mas que é apoiada pelos países ocidentais.

Vários países, incluindo a França, mostraram-se preocupados com as consequências humanitárias de uma nova frente no conflito sírio, bem como o destino dos milhares de 'jihadistas' do grupo extremista Estado Islâmico (EI) detidos em campos controlados pelas forças curdas.

Just IN | U.S. and Kurdish officials expect #Turkey to launch a military operation within 24 hours as Trump tries to backpedal.A Turkish army's tank drives down from a truck as Turkish armed forces drive towards the border with Syria near Sanliurfa province #TrumpMeltdown #auspol pic.twitter.com/u9o9wmaLxw — -🇦🇺🇺🇸🇦🇺- (@Frolencewalters) October 9, 2019

Ancara explicou que o seu objetivo é criar uma "zona segura" que possa albergar refugiados sírios na Turquia e separar a fronteira turca das posições da YPG.

Após o anúncio no domingo, pela Casa Branca, de uma retirada dos soldados norte-americanos da Síria, o Presidente dos EUA, Donald Trump, fez declarações contemporizadoras, ao assegurar que “não abandonou” os curdos e ameaçando “destruir completamente a economia da Turquia” caso Ancara “ultrapasse os limites”.

A Rússia e a Turquia, que apoiam lados opostos no conflito sírio, intensificaram a sua cooperação nos últimos anos, em particular no noroeste da Síria.

Na terça-feira, Moscovo apelou para que “não seja sabotada a resolução pacífica” do conflito na Síria, em alusão à ofensiva que Ancara pretende lançar.

O Presidente Vladimir Putin e o seu Conselho de segurança sublinharam, durante a reunião, “a importância, no atual momento, de evitar qualquer ação que poderá sabotar uma resolução pacífica” do conflito no contexto da formação recente de um Conselho constitucional, segundo o porta-voz Dmitri Peskov, citado pelas agências russas.

#UPDATE : Arrival of Turkish troops and heavy military equipments on the border with #Syria after Turkish President Recep Erdogan announced of launching an operation against #Kurdish Forces in #Syria. pic.twitter.com/Pnbh6gCH2P — Conflict Intelligence Network 🌐 🇮🇳 (@ConflictTeam) October 6, 2019

Enquanto a operação turca parece cada vez mais iminente, com o destacamento de milhares de combatentes e tanques na fronteira síria, o porta-voz do Presidente turco falou esta quarta-feira com o conselheiro de segurança nacional do Presidente dos EUA, Robert O'Brien.

Segundo a Presidência turca, Ibrahim Kalin e O'Brien debateram "o estabelecimento da zona de segurança".