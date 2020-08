Uma imagem amplamente partilhada nas redes sociais está a chocar Itália. Na fotografia é possível ver um cavalo de transporte de turistas morto, caído no chão, perto do Palácio Real de Caserta, na região italiana de Campânia. O animal terá morrido devido ao “calor escaldante” que se faria sentir.

A fotografia tirada por um turista, mostra o cavalo desmaiado, ainda a carregar a carruagem que trazia um grupo de turistas. Os presentes na área descrevem a temperatura no dia como “escaldante”.

Apesar do calor, os cavalos continuam a subir e a descer com carga completa, puxando carroças”, denunciou a Autoridade Nacional de Proteção Animal de Caserta, numa publicação no Facebook. “Um deles não resistiu mais e caiu no chão. Está morto.”