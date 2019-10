O monte Ayers Rock fica no Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta, na Austrália, e a partir de sábado será oficialmente proibido subir ao topo da montanha. A decisão surge depois do povo Anangu ter implorado durante anos para que os turistas não subissem à zona que consideram sagrada.

Perante a proibição, foram milhares os turistas que viajaram para o local para tentar subir a Ayers Rock, causando filas gigantescas e muita confusão na zona do monte, com carrinhas e caravanas estacionadas ilegalmente em terrenos privados para que quem para ali viajou tenha onde dormir uma vez que o resort local tem estado lotado.

As imagens divulgadas nas redes sociais mostram as filas gigantescas que se formam junto à formação rochosa desde bem cedo.

One day out from Uluru climb closure, this is the line at 7am. pic.twitter.com/fxs344H6fV