A partir desta segunda-feira, os britânicos vacinados contra a covid-19 que viajem para Portugal já não precisam de cumprir quarentena no regresso.

A medida já tinha sido anunciada pelo ministro dos transportes, mas entra hoje em vigor, naquele que está a ser apelidado de o "Dia da Liberdade" em Inglaterra, que marca o fim das restrições no país, com o desconfinamento total, apesar de o número de infetados estar a subir há vários dias.

TRAVEL UPDATE: From MONDAY 19 JULY 4am #British fully vaccinated adults will not need to isolate from amber list countries 🚦 including those on clinical trials – another step to fully reopening international travel. Children under 18 will not need to self-isolate.