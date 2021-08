A polícia da Catalunha está a investigar a morte de um turista holandês de 37 anos provocada após ter engolido a chave de um carro em Barcelona, ​​informaram fontes policiais ao Europa Press.

Segundo avançou o jornal Ser Catalunya, o homem entrou num supermercado na avenida Riera de Cassoles, no distrito de Sarrià, por volta das 22:15 horas do dia 5 de agosto "em evidente estado de excitação e provocando altercações" no estabelecimento.

Trabalhadores do supermercado alertaram a Guàrdia Urbana e agentes intervieram para conter o homem, que perdeu a consciência e os sinais vitais de seguida. Os membros da força deram início às manobras de reanimação, que foram posteriormente continuadas por profissionais de saúde do Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que conseguiram fazer com que o homem cuspisse a chave da sua garganta.

Os profissionais de saúde estabilizaram o homem e transferiram-no para o Hospital Sant Pau, onde foi pronunciado morto às 02:15 da última sexta-feira.

O homem estava de férias com a família e estava alojado numa casa perto do supermercado. Fontes da Câmara de Vereadores de Barcelona indicaram que a autarquia já conversou com os familiares e ofereceu o apoio dos serviços sociais.

O consulado holandês também foi informado.