A Turquia não fará “nenhuma concessão” na defesa dos seus interesses no Mediterrâneo Oriental, afirmou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, apelando à Grécia que se abstenha de cometer “qualquer erro” que conduza à “sua ruína”.

“A Turquia tomará o que lhe pertence por direito no Mar Negro, no Mar Egeu e no Mar Mediterrâneo […] Não faremos absolutamente nenhuma concessão em relação ao que nos pertence”, disse Erdogan num discurso em Istambul para assinalar uma efeméride turca.