O apresentador do Tonight Show da NBC, Jimmy Fallon, pediu desculpas por ter usado uma ‘blackface’, ou seja, uma pintura facial com o intuito de imitar uma pessoa negra. Neste caso, o apresentador imitiva o seu colega Chris Rock, durante um programa no ano 2000.

Passados 20 anos, as imagens tornaram-se virais esta segunda-feira e até levaram a pedidos para Fallon sair do programa.

Fallon já se pronunciou sobre o assunto em comunicado e disse que “não havia desculpas” para o que fez e agradeceu ao público por o responsabilizarem.

Na cena, Fallon usou uma ‘blackface’ para imitar o seu colega do Saturday Night Live, Chris Rock, de origem afro-americana.

In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.



I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.