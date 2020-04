A capital da Ucrânia está esta sexta-feira coberta com o fumo dos incêndios descontrolados que lavram na zona de evacuação próximo da desmantelada central nuclear de Chernobyl, colocando Kiev próximo do topo no índice global de poluição do ar.

As autoridades locais, segundo reporta a agência noticiosa AP, indicaram que os níveis de radiação em Kiev mantêm-se normais, mas advertiram a população para se manter em casa e a fechar as janelas.

Cerca de mil bombeiros, apoiados por aviões de combate às chamas, foram enviados para a floresta contaminada pelo pior acidente nuclear mundial, registado há 34 anos.

As chamas, descontroladas, surgiram nas zonas de floresta que cercam Chernobyl a 04 deste mês, ateadas acidentalmente por residentes que estavam a queimar lixo.

As equipas de bombeiros tentaram controlar o incêndio inicial, mas, quinta-feira, por causa dos fortes ventos, surgiram novos focos que espalharam o fogo a várias outras áreas de uma região que dista cerca de 100 quilómetros a sul da central nuclear.

O nível de qualidade do ar, segundo a iqair.com, coloca hoje a capital ucraniana apenas atrás de várias cidades da China.

As autoridades de Kiev indicaram que os níveis de radiação na capital estão dentro dos parâmetros normais.

O fogo descontrolado, prosseguiram, não representa qualquer ameaça para os depósitos com detritos radioativos, mas alertaram os residentes de Kiev para beberem muita água e para manterem as janelas fechadas.

Os fogos estão a lavrar numa área com 2.600 quilómetros quadrados na Zona de Exclusão de Chernobyl, criada após o desastre de 1986 na central nuclear, cujo incêndio gerou uma nuvem de pó radioativo em grande parte da Europa.

A zona está atualmente quase sem população, pois cerca de 299 pessoas resolveram ficar nas suas residências apesar das ordens para as abandonarem.