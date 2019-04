Mariam Nabatanzi tem 39 anos e 38 filhos. Esta mulher do Uganda casou com 12 anos e ficou grávida 15 vezes: seis vezes de gémeos, quatro vezes de trigémeos e cinco vezes de gémeos quádruplos. No total teve 44 filhos, mas seis morreram. Nabatanzi sofre de uma condição rara que a impede de tomar contraceptivos. Há três anos, o marido abandonou-a e agora, Nabatanzi vive sozinha com os filhos numa vila a cerca de 50 quilómetros de Kampala