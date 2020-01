A autoridade iraniana para a aviação civil anunciou esta quarta-feira que já foram encontradas as caixas negras do avião que caiu durante a madrugada na capital do Irão.

A bordo do avião da Ukrainian International Airlines estavam 176 pessoas. O avião, um Boeing 737-800 , despenhou-se poucos minutos depois de descolar do aeroporto de Teerão. Tinha como destino Kiev, na Ucrânia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão anunciou em comunicado que, a bordo do avião, seguiam 82 iranianos, 63 canadianos, 11 ucranianos, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães e três britânicos.

Expressamos as nossas condolências. As autoridades ucranianas continuam a investigar", disse Vadym Prystaiko.

A companhia aérea informou que a aeronave era recente e tinha sido inspecionada há apenas dois dias.

O Irão já veio entretanto dizer, de acordo com as agências internacionais, que não vai dar aos norte-americanos da Boeing as caixas negras para que prossigam qualquer investigação.

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros diz já ter falado com o homólogo iraniano, tendo ambos acordado coordenar o inquérito ao acidente.

Num curto comunicado divulgado ao início da manhã desta quarta-feira, a norte-americana Boeing disse apenas que estava a acompanhar as notícias sobre o acidente e a reunir mais informação sobre o sucedido.

O 737-800 é da mesma família do 737 Max 8 - que esteve envolvido em dois acidentes fatais na Indonésia e Etiópia - mas opera com um software diferente.

Yevheniy Dykhne, presidente da Ukraine International Airlines, disse que aquele era um dos melhores aviões da companhia e que tinha menos de quatro anos. A companhia suspendeu entretanto todos os voos para Teerão.

Segundo agências internacionais, o avião da Ukraine International Airlines caiu num terreno agrícola a sudoeste de Teerão, para onde já foi mobilizada uma equipa de investigação.

O acidente aconteceu pouco depois das seis da manhã em Teerão (mais três horas e meia do que em Lisboa).

As primeiras indicações disponibilizadas pelas autoridades iranianas apontaram para a existência de problemas mecânicos. Porém, fonte da embaixada da Ucrânia no Irão já veio dizer que esta explicação não era oficial e que as causas do acidente continuam por apurar.

O avião caiu cinco minutos depois de descolar", disse um porta-voz da aviação civil iraniana, Reza Jafarzadeh, citado pelo The Guardian. "O piloto não estabeleceu contacto com a torre de controlo e não declarou emergência antes do acidente", disse a mesma fonte.

Um vídeo, alegadamente divulgado pela ISNA, uma agência de notícias universitária iraniana, mostra o avião a incendiar-se pouco depois de descolar.