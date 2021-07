As autoridades perderam contacto com um avião comercial que levava 28 pessoas a bordo na Rússia, avançaram esta terça-feira as agências AFP e TASS que citam fonte dos serviços de emergência.

O avião, um AN-26, estava a completar um voo de Petropavlovsk-Kamchatsky para Palana, na Península de Kamchatka, quando não fez uma ligação programada, segundo autoridades locais.

De acordo com as autoridades, há 28 pessoas a bordo, incluindo seis tripulantes.

De notar que existem relatos diferentes sobre o que poderá ter acontecido. Uma fonte disse à TASS que avião poderá ter caído no mar. A agência Interfax, por outro lado, diz que a aeronave poderá ter caído perto de uma mina de carvão na cidade de Palana.

Uma operação de busca foi lançada e pelo menos dois helicópteros foram accionados. Uma equipa de resgate também está pronta a intervir quando forem conhecidas mais informações.