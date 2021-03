Uma pessoa não identificada invadiu um avião na capital da Mauritânia. De acordo com fontes do aeroporto de Nouakchott, o agressor ameaçou explodir com a aeronave.

Segundo os média locais, o suspeito entrou num dos aviões estacionados, sem passageiros, no aeroporto internacional e ameaçou detoná-lo se as autoridades tentassem atacá-lo.

Uma fonte confirmou ao jornal Sahara Medias que a pessoa falou com as forças de segurança em inglês.

Neste momento, a polícia ainda não sabe se o suspeito tem na sua posse algum material que lhe permitisse concretizar a ameaça.

O avião invadido era um "Ambriar", pertencente à Mauritanian Aviation Company.