Um tiroteio na cidade de San José, no estado norte-americano da Califórnia terá feito vários mortos, um deles o atirador, avança a agência AFP.

O incidente ocorreu no pátio do edifício da Autoridade de Transporte do Vale de Santa Clara.

O departamento de polícia regional já confirmou o óbito do atirador, não revelando, no entanto, a causa do mesmo.

UPDATE**** Shooter is down — SantaClaraCoSheriff (@SCCoSheriff) May 26, 2021

O porta-voz da polícia não conseguiu, no entanto, precisar o número exato de mortos e feridos nesta altura.

"Há muita especulação sobre o número de vítimas mortais. Tudo é ainda preliminar, porque acabou de acontecer", disse Russel Davis.

O espaço está, neste momento, "seguro", segundo os agentes no local que estão a investigar o incidente.

O autarca de San José já reagiu no Twitter ao tiroteio, lamentando a perda de vidas. "Os nossos corações estão com a família das vítimas no decurso deste horrível tiroteio", disse.

Our hearts are pained for the families of those we have lost in this horrific shooting. The shooter is deceased, and more information will be provided at 9:30am. — Sam Liccardo (@sliccardo) May 26, 2021

Também o governador da Califórnia afirma estar em contacto próximo com as autoridades e a monitorizar atentamente a situação.