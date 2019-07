O primeiro-ministro, António Costa, juntou-se hoje ao ‘coro’ de críticas ao presidente do Conselho Europeu, considerando que Donald Tusk “manifestamente” não exerceu bem as suas funções e conduziu de forma “atabalhoada e caótica” os trabalhos da cimeira europeia.

Ressalvando que é inevitável que o processo de negociação das nomeações dos altos cargos da União Europeia seja moroso, dada a complexidade da equação, o primeiro-ministro reconheceu que o Conselho Europeu que hoje terminou após três dias de discussões foi mais demorado por estar “tão desorganizado”.

Mas isso tem a ver com o presidente deste Conselho, que não revelou particular habilidade na gestão deste processo”, apontou, argumentando que as reuniões quando são mal preparadas, “necessariamente” levam a “Conselhos particularmente difíceis”.