Num discurso oficial sobre o Brexit, esta segunda-feira, Boris Johnson afirmou que não quer eleições antecipadas e que “não haverá nenhuma circunstância para atrasar a saída da UE” a 31 de outubro.

Não quero uma eleição e vocês também não ”. Foi assim que o primeiro-ministro britânico concluiu o curto discurso, em Londres, enquanto centenas de pessoas gritavam “stop the coup” (“parem com o golpe”).

Boris Johnson garantiu que se tem sentido “encorajado” pelos progressos que têm sido feitos para a saída do Reino Unido da União Europeia com um acordo e que se vê que a UE quer esta solução para o Brexit.

Para mostrar aos nossos amigos em Bruxelas que estamos unidos nas nossas intenções, os deputados devem votar com o governo contra o atraso sem sentido proposto por Jeremy Corbyn. Quero que toda a gente saiba que não há circunstância nenhuma que me leve a pedir um atraso a Bruxelas. Vamos sair a 31 de outubro. Sem ‘ses’ ou ‘mas’” .

Para além disto, o primeiro-ministro garantiu que os deputados trabalhistas “vão cortar as pernas às negociações” se votarem, na terça-feira, para adiarem acordo e que acredita que conseguirá um acordo com Bruxelas num encontro marcado para outubro.

🔴 Boris Johnson asegura que "no quiere elecciones". El primer ministro británico asegura que "no van a negociar, bajo ninguna circunstancia" un retraso del 'Brexit



📺 https://t.co/ZE74fgh119



Durante el discurso, manifestantes gritan "Stop the coup!" ("¡Detened el golpe!") pic.twitter.com/XZTT6TG1Ko