Michel Barnier, responsável da União Europeia pelas negociações do Brexit, garantiu que o acordo alcançado na terça-feira é um passo importante para a conclusão das negociações do Brexit. O responsável falou aos jornalistas minutos depois de Theresa May ter garantido a aprovação do texto pelo Governo britânico.

Demos um grande passo para uma saída normalizada", disse Michel Barnier.

Depois de vários meses de impasse, Barnier mostrou o livro onde consta o acordo alcançado entre os dois blocos. Apesar de considerar que foi dado um grande passo para uma saída normalizada, o responsável pelas negociações avisou que há um longo caminho a percorrer para uma "saída suave".

O Reino Unido permanecerá nosso amigo, nosso parceiro, nosso aliado", garantiu o responsável pelas negociações.

Sem abordar as medidas concretas, Barnier revelou que há acordo sobre a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, mas sem privilégios no acesso ao mercado único em relação aos restantes membros do Reino Unido.

Questionado sobre a possibilidade do Parlamento britânico rejeitar o acordo, o responsável da UE disse que "cada uma das partes tem que assumir responsabilidades pelos atos". Michel Barnier garantiu que um novo acordo comercial só começará a ser negociado "no dia seguinte à saída do Reino Unido".

O esboço do acordo sobre o Brexit, alcançado na terça-feira, é um extenso documento com 585 páginas. Para se tornar oficial tem que ser aprovado pelos membros da União Europeia e pelo Parlamento do Reino Unido.