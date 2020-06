Uma nova ronda de negociações entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido para a futura parceria comercial terminou hoje sem “progressos significativos”, anunciou o bloco comunitário, acusando Londres de “se distanciar” das bases negociais.

Enquanto negociador da UE, a minha responsabilidade é dizer a verdade. E, para ser honesto, nesta semana não houve progressos significativos”, disse Michel Barnier, falando em conferência de imprensa, em Bruxelas, após uma nova ronda negocial iniciada na terça-feira.

Segundo o negociador-chefe da UE para as futuras relações de Bruxelas e Londres pós-Brexit, ainda existe “um longo caminho a percorrer” nestas discussões, sendo que entre os assuntos com mais divergências estão o acesso equilibrado a ambos os mercados, a governança da futura parceria, a proteção dos direitos fundamentais e o setor das pescas.

“Não pensem que podemos continuar [sem progressos] assim para sempre”, avisou Michel Barnier.

A dificultar estas negociações está, de acordo com o responsável francês, o facto de os “parceiros britânicos se estarem a distanciar” do Acordo de Saída do Reino Unido da UE.

“É um documento que está disponível em todas as línguas, incluindo em inglês, e não é difícil de ler. Foi negociado com o primeiro-ministro [britânico] Boris Johnson e foi aprovado pelos líderes europeus, pelo que continuará a ser a nossa base para as negociações”, frisou Michel Barnier.

Recordando que “o Reino Unido já se recusou a estender o período de transição”, o negociador comunitário destacou também que “a porta, por parte da UE, continua a estar aberta”.

Porém, “se não houver qualquer alteração, o Reino Unido irá deixar o mercado único e a união aduaneira a 31 de dezembro e isso é já daqui a sete meses”, lembrou também.

Michel Barnier pediu assim que as duas equipas “utilizem este tempo restante de forma apropriada”, focando-se “nos assuntos mais divergentes” e tendo em vista desde logo conseguir acordos até outubro para dar tempo para adotar os necessários textos legais.

Na passada segunda-feira, arrancou uma nova ronda de negociações para o futuro comercial de Bruxelas e Londres, após o ‘Brexit’, numa semana decisiva para avançar nos trabalhos.

Esta foi a quarta ronda de negociações relativa à futura parceria comercial após a saída do Reino Unido da UE, em final de janeiro passado, e foi realizada à distância e por meios tecnológicos, dada a pandemia de covid-19, entre as equipas dos lados comunitário e britânico, respetivamente lideradas por Michel Barnier e por David Frost.

Michel Barnier disse hoje esperar que, “no final de junho”, seja possível retomar as negociações presenciais.

“Assim poderão correr melhor porque será mais fácil e efetivo”, adiantou o responsável francês.

Para final deste mês de junho continua a estar prevista uma reunião de alto nível para avaliar o progresso e decidir sobre uma eventual extensão do período de transição, que termina em 31 de dezembro.

O Reino Unido abandonou oficialmente a UE em 31 de janeiro passado, mas permanece dentro do seu espaço económico e regulatório até ao final do ano, durante o chamado período de transição.

O acordo de saída entre o Reino Unido e a UE permite que o prazo seja prorrogado por dois anos, mas o Governo britânico não quer o prolongamento para além de 31 de dezembro.

Londres já admitiu também abandonar as negociações se não houver suficiente progresso.