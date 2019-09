O primeiro-ministro da Finlândia avisou esta quinta-feira o Reino Unido de que deve apresentar novas propostas sólidas para o Brexit até ao final deste mês, sob pena de a União Europeia (UE) não as aceitar para ponderação.

Segundo Antti Rinne, os Estados-membros da UE consideram que as propostas do Reino Unido devem ser apresentadas por escrito até 30 de setembro.

A declaração de Rinne – cujo país ocupa atualmente a presidência rotativa da UE – foi feita depois de um encontro, realizado na quarta-feira, com o Presidente francês, Emmanuel Macron, em Paris.

Se o Reino Unido quiser discutir alternativas ao acordo de saída existente, as propostas devem ser apresentadas antes do final do mês” , afirmou o primeiro-ministro finlandês à rádio YLE.

O Reino Unido tem de sair da UE em 31 de outubro, tendo o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, garantido estar a trabalhar num acordo, mas os líderes da UE têm acusado o Governo inglês de não apresentar quaisquer propostas concretas.

Esta quinta-feira, o ministro britânico para o Brexit, Stephen Barclay, assegurou, em Madrid, que “o Reino Unido quer um acordo” para sair da União Europeia, insistindo que, apesar de “haver pouco tempo”, este “é suficiente” para se chegar a um compromisso.

Pensamos que o backstop [compromisso sobre a fronteira entre as duas Irlandas] pode ser removido”, realçou o ministro britânico, acrescentando que um compromisso sobre “uma alternativa ao backstop” pode ser alcançado depois da data prevista para a saída definitiva do Reino Unido e antes do final do período de transição.