O comissário europeu Nicolas Schmit considera ser “uma grande sorte” ter Portugal a presidir ao Conselho da União Europeia (UE) este semestre, numa altura em que Bruxelas tenta reforçar a dimensão social após a crise da covid-19.

Devo dizer que – e não é porque sou bom amigo de muitos responsáveis portugueses – é uma grande sorte ter uma presidência como a portuguesa” , diz em entrevista à Lusa o responsável pelas pastas do Emprego e Direitos Sociais no executivo comunitário.

Nesta entrevista a propósito do novo plano de ação para implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, esta quinta-feira divulgado, Nicolas Schmit observa que a presidência portuguesa da UE “está muito comprometida, é muito europeia e tem uma forte vontade política de fixar a dimensão social nas políticas europeias”.

Penso que a presidência portuguesa está a promover bastante a transição económica e a recuperação da Europa, mas sabe que isso só pode ser conseguido e bem-sucedido se a dimensão social estiver no seu cerne”, adianta o responsável luxemburguês, membro do Partido Operário Socialista do Luxemburgo.