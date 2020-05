O secretário-geral da ONU saudou a campanha de angariação de fundos hoje lançada pela Comissão Europeia e outros parceiros para combater a Covid-19, considerando que “este é exatamente o tipo de liderança de que o mundo precisa hoje”.

Intervindo por videoconferência na cerimónia de arranque da conferência global de doadores patrocinada pela Comissão Europeia – e marcada pela ausência dos Estados Unidos -, António Guterres agradeceu ao executivo comunitário “e aos seus Governos parceiros a liderança” nesta iniciativa de angariação de fundos, que visa recolher 7,5 mil milhões de euros para acelerar o desenvolvimento de testes de diagnóstico, tratamentos e vacinas contra a covid-19.

Ainda assim, o secretário-geral das Nações Unidas exortou outros atores mundiais a juntarem-se a este “esforço vital”, pois estimou que seja necessária uma verba cinco vezes superior, na ordem dos 37,5 mil milhões de euros, para financiar o que classificou como “o esforço de saúde pública mais massivo da História”.

Agradeço as contribuições generosas anunciadas hoje rumo ao objetivo de 7,5 mil milhões de euros. Estes fundos são uma espécie de adiantamento para desenvolver as novas ferramentas à velocidade necessária. Mas para chegar a todos e em todo o lado, precisaremos provavelmente de cinco vezes esse montante, pelo que apelo a todos os parceiros que se juntem a estes esforços quando voltarmos a encontrar-nos no final de maio”, declarou o secretário-geral da Organização das Nações Unidas.