A União Europeia (UE) elaborou uma lista com os países cujos cidadãos podem ser proibidos de entrar no espaço europeu. Segundo o The New York Times, cidadãos vindos dos Estados Unidos, Brasil e Rússia fazem parte dessa lista. A adoção desta medida cabe a cada um dos 27, e a lista elaborada tem o caratér de aconselhamento.

Apesar disso, os responsáveis europeus poderão reativar medidas de controlo de fronteiras caso algum dos estados-membros não acate a diretiva.

Uma lista final deverá ser apresentada ainda antes de julho. Deverá ser revista de duas em duas semanas, podendo levantar restrições ou adicionar países, consoante a evolução da pandemia em cada um dos casos.

Entre as razões da UE estão a dificuldade que aqueles três países demonstram em conseguir controlar os surtos de Covid-19. Estados Unidos e Brasil são, atualmente, os dois países com mais casos e mais óbitos devido ao novo coronavírus.

Em conjunto, aqueles dois países contabilizam mais de 3,4 milhões de casos confirmados, dos quais mais de 170 mil resultaram em mortes.

A UE terá duas listas diferentes de cidadãos que poderão entrar no espaço europeu, que se diferenciam na forma como os países estão a lidar com a situação. Dessa lista constam países como a China, Cuba ou o Vietname.

A restrição de entrada na União Europeia a cidadãos norte-americanos foi aplicada em março, mas, apesar da reabertura de grande parte das fronteiras da UE, essa decisão deve-se manter para quem venha dos Estados Unidos.

O The New York Times relembra que esta decisão vai no sentido inverso da tomada por Donald Trump em março, quando o presidente dos Estados Unidos impediu os cidadãos vindos da União Europeia de entrarem no país. Na altura, havia pouco mais de 1.100 casos confirmados de Covid-19 na América, mas a situação escalou drasticamente desde então.

Esta proibição de entrada de cidadãos norte-americanos poderá afetar gravemente a economia da UE, uma vez que grande parte dos turistas que chegam vêm dos Estados Unidos. A isso acresce o grande fluxo de viagens de negócios, que será naturalmente afetado caso a medida avance.

Ao The New York Times, fontes da UE que a decisão se vai basear em fatores científicos, e não em decisões políticas.

Segundo a lista, a que o Times teve acesso, os critérios baseiam-se no número de infeções por 100 mil habitantes, que na UE é de cerca de 16. O mesmo dado aponta que esse valor nos Estados Unidos é de 107, enquanto no Brasil é de 190 e na Rússia de 80.

Mas as restrições de circulação para a UE também ocorrem no seio dos 27. Basta relembrar que cidadãos vindos de Portugal estão impedidos de viajar para vários países da união.

Uma das listas tem 47 países, e inclui apenas aqueles cuja taxa de infeção é inferior à média da UE. Uma outra lista, com 54 países, também inclui alguns casos com uma taxa de infeção ligeiramente superior à média europeia, sendo o máximo permitido de 20 casos por 100 mil habitantes.