A União Europeia retirou esta segunda-feira os Estados Unidos da lista segura de viagens, voltando a recomendar restrições a viagens não essenciais

Em comunicado, o Conselho da União Europeia indica que, após nova revisão no âmbito da recomendação sobre o levantamento gradual das restrições temporárias a viagens não-essenciais para a União, atualizou a lista de países, regiões administrativas especiais e outros territórios para as quais recomenda o levantamento das restrições, tendo decidido retirar os cinco países em causa face aos mais recentes dados sanitários.

