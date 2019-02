Esteban González Pons, eurodeputado espanhol, gravou uma mensagem, difundida no Twitter esta segunda-feira, em que garante que um grupo de eurodeputados que viajou para a Venezuela foi expulso do país.

¡Urgente! En este momento están siendo expulsados de Venezuela Los eurodiputados Esteban González Pons, Esther de Lange, Paulo Rangel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato Adrover y Juan Salafranca quienes venían a reunirse con el presidente (e) @jguaido. pic.twitter.com/YOad6Sl9tr — Lilian Tintori (@liliantintori) 18 de fevereiro de 2019

O eurodeputado espanhol diz que "ficaram sem os passaportes" e "não foi entregue um documento com os motivos que levaram à expulsão".

Além de González Pons foram expulsos José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato Adrover e Juan Salafranca. Paulo Rangel também deveria estar com o grupo mas perdeu o voo. Os deputados do Parlamento Europeu pretendiam reunir-se com Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela.