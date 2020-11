Os eurodeputados portugueses envolvidos nas negociações sobre o orçamento a longo prazo da União Europeia e o Fundo de Recuperação para enfrentar a crise pós-pandemia consideram "inaceitável" o veto de Hungria e Polónia e esperam que seja "superável".

Na segunda-feira, numa reunião de embaixadores dos 27 junto da UE, em Bruxelas, Hungria e Polónia inviabilizaram a aprovação do Quadro Financeiro Plurianual para os próximos sete anos e do novo Fundo de Recuperação, ao vetarem a questão dos recursos próprios, isto é, a possibilidade de a Comissão Europeia ir aos mercados emitir dívida para gerar financiamento.

Reagindo em declarações à agência Lusa ao veto de Budapeste e Varsóvia, o eurodeputado social-democrata José Manuel Fernandes, que é correlator do Parlamento Europeu precisamente para a questão dos recursos próprios, classificou o bloqueio como “irresponsável e inaceitável”.

É de uma irresponsabilidade brutal não se atuar em algo que leva tempo. Num momento de gravidade e urgência, é um tiro nos pés e um desrespeito para com os cidadãos estar-se a misturar este dossiê com o do Estado de direito para fazer chantagem”, argumentou o eleito do PSD.