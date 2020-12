O diretor da Frontex, Fabrice Leggeri, rejeitou esta terça-feira os relatos feitos por órgãos de comunicação que referem que a agência responsável pelas fronteiras externas da UE esteve envolvida em incidentes que impediram a entrada de migrantes na Europa.

Com base no relatório que nos chegou, não pudemos encontrar provas de que houve uma participação direta ou indireta de agentes da Frontex na rejeição forçada de migrantes nas operações [referidas]”, sublinhou o diretor da Frontex numa sessão de audiências perante a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu (PE).