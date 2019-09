O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, vai ser recebido esta segunda-feira em Bruxelas pela presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tendo ainda previsto conhecer outros novos líderes das instituições europeias, anunciou o executivo comunitário.

Em nome da equipa de transição (da Comissão Europeia), posso confirmar que, de facto, a presidente eleita Von der Leyen recebe o senhor Pompeo hoje à noite. É uma reunião introdutória que representa a primeira oportunidade para ambos se conhecerem e trocarem pontos de vista”, disse uma porta-voz do executivo comunitário.

Mina Andreeva acrescentou que, segundo as informações de que dispõe, o chefe de diplomacia dos Estados Unidos irá também encontrar-se com os novos líderes de outras instituições.

Pompeo, que permanecerá em Bruxelas até terça-feira, deverá também encontrar-se com o seu futuro homólogo europeu, o espanhol Josep Borrell, que sucederá a Federica Mogherini como Alto Representante para a Política Externa.

Deverá ainda reunir-se com o belga Charles Michel, que substituirá Donald Tusk como presidente do Conselho Europeu, além de ter agendado um encontro com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.

A porta-voz da Comissão Europeia precisou que, em virtude de estas reuniões serem basicamente de apresentação, não estão previstas declarações à imprensa.