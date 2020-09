A Rússia anunciou esta quarta-feira a ampliação da sua lista de cidadãos da União Europeia (UE) impedidos de entrar no país, uma decisão apresentada como uma resposta a recentes iniciativas “hostis” por parte do clube europeu.

Prevenimos a União Europeia mais que uma vez sobre o caráter destrutivo do seu comportamento”, referiu em comunicado o ministério russo dos Negócios Estrangeiros mas sem indicar o motivo preciso desta decisão que, no entanto, coincide com as crescentes críticas europeias desde o alegado envenenamento do opositor Alexei Navalny.