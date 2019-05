A União Europeia reagiu hoje à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Irão insistindo na necessidade de evitar qualquer provocação desnecessária, de modo a diminuir a tensão na região do Golfo.

Maja Kocijancic, que falava na habitual conferência de imprensa da Comissão Europeia em Bruxelas, precisou que o seu comentário incidia na “situação geral” da crise do Irão e não particularmente no ‘tweet’ de Donald Trump.

O presidente norte-americano avisou no domingo o Irão para “nunca mais” ameaçar os Estados Unidos, e advertiu Teerão que, se quiser lutar, será o seu “fim oficial”.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!