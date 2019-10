Os 27 estados-membros da União Europeia adotaram formalmente a prorrogação do Brexit até 31 de janeiro, anunciou esta terça-feira o presidente do Conselho Europeu, advertindo o Reino Unido de que este poderá ser o último adiamento concedido pelos europeus.

Os 27 tinham concordado na segunda-feira com um novo adiamento “flexível” do Brexit até 31 de janeiro, tendo ficado a faltar a formalização oficial através de um procedimento escrito, agora concluído.

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.