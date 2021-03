A União Europeia (UE) chegou a acordo com o Reino Unido e a Noruega sobre as capturas das unidades populacionais (‘stocks’) de pesca geridas conjuntamente no Mar do Norte para 2021, foi anunciado esta quarta-feira.

Na sequência da saída do Reino Unido da UE e após dois meses de negociações, “as três partes assinaram ontem [terça-feira] um acordo, permitindo a gestão conjunta das seguintes unidades populacionais: bacalhau, arinca, escamudo, badejo, solha e arenque”, segundo um comunicado da Comissão Europeia.

O acordo resultou em reduções de quotas em 2021 para o escamudo (-25%), solha (-2,3%) e arenque (-7,4%), mas aumentos na arinca (20%) e badejo (19%).

Relativamente aos ‘stocks’ de bacalhau do Mar do Norte, Skagerrak e do Canal da Mancha oriental, o total admissível de capturas (TAC) foi reduzido em 10% para 2021.

As partes concordaram em continuar a aplicar uma série de medidas adicionais, para proteger o bacalhau adulto e juvenil, incluindo o encerramento de áreas.

Paralelamente a este acordo tripartido, a UE e a Noruega concluíram consultas bilaterais para as unidades populacionais partilhadas no Mar do Norte, Skagerrak e respetivas trocas de quotas.

O acordo trilateral entre a UE, o Reino Unido e a Noruega sobre as possibilidades de pesca assinado ontem, estabelece o total admissível de capturas e a partilha de quotas cobrindo mais de 636.000 toneladas de peixe.

Em paralelo, a UE e a Noruega concluíram um acordo bilateral que inclui 10.274 toneladas de bacalhau do Ártico para a UE e 37.500 toneladas de verdinho para a Noruega, entre outras espécies.

Com estes acordos, podem ser retomadas as operações de pesca em águas norueguesas pelos navios da UE.