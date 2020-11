O recurso da Hungria à vacina russa contra a covid-19 sem ter luz verde da União Europeia é possível, mas deve permanecer “temporário” e “limitado”, insistiu esta segunda-feira Bruxelas, não havendo razão para contornar a Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Budapeste recebeu na semana passada uma amostra da vacina Sputnik V, cuja eficácia Moscovo garante ser de 95%, e planeia, depois de examiná-la, possíveis entregas ou até possível produção em larga escala por um fabricante húngaro no próximo ano.

A Hungria está a agir sob um “procedimento de emergência”, afirmou esta segunda-feira um porta-voz da Comissão Europeia, sendo que, neste caso, “são as autoridades nacionais que entram em jogo e emitem a autorização de utilização da vacina no seu território, apenas no âmbito da situação de emergência que identificaram”, sublinhou.

Assim, se a Hungria autorizar a vacina russa, ela não poderá “circular em nenhum outro lugar da UE”.

A Hungria é uma exceção: os 27 membros da UE concordaram que a Comissão assinaria pré-encomendas de vacinas em seu nome, em seis contratos (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, Moderna e CureVac), mas não negociou nada com o fabricante russo.

A EMA, autoridade europeia dos medicamentos, deve dar luz verde antes que a Comissão Europeia autorize a comercialização destas vacinas na UE.