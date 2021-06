Dois passageiros foram expulsos de um avião devido a uma discussão por causa de um apoio de braço. Tudo aconteceu na passada sexta-feira a bordo de um avião da United Airlines ainda antes da descolagem.

Um dos passageiros testemunhou o sucedido e relatou o acontecimento no Twitter.

O avião tinha como destino a cidade de Las Vegas. Os dois passageiros acabaram detidos e impedidos de retomar o voo.

On my first flight in 15 months, of course we were rerouted back to the gate because two passengers got into a physical altercation over elbow placement upon arm rests. pic.twitter.com/YBAV1iG2Fk