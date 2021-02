A Universidade do Michigan decidiu esta terça-feira encerrar portas. Em causa não está a pandemia de covid-19, mas antes uma ameaça relacionada com o avistamento de aranhas venenosas.

Segundo os responsáveis da instituição norte-americana, a aranha identificada é do tipo reclusa-mediterrânica, sendo que foram encontrados vários animais do género nas caves do campus, após operações de rotina nos edifícios.

Uma equipa de desinfestação está a tratar das áreas onde foram encontradas aranhas", afirmou o porta-voz da universidade, Kim Broekhuizen, em declarações à CBS News.

Segundo explica a professora de biologia Anne Danielson-Francis, que dá aulas na instituição, este tipo de aranhas gosta de se movimentar em espaços como caves, túneis ou outros esconderijos onde há pouco movimento.

Precauções de seguranla para aqueles que trabalhem nas áreas da cave: vistam manga comprida, usem chapéu, luvas e sapatos que cubram todo o pé", aconselha a Universidade do Michigan.

Safety precautions for those working in basement areas include: wear a long-sleeved shirt, hat, gloves, and boots or shoes which enclose the entire foot, when handling stored items, cardboard boxes, lumber or rocks.

Apesar de não ser agressiva e de tentar sempre evitar o confronto, a sua mordida pode provocar graves lesões na pele, chegando mesmo a fazer necrose.

Os estudantes que estavam na biblioteca dificilmente seriam picados por este tipo de aranhas", afirmou Anne Danielson-Francis.

Na sequência do caso estão a ser investigados os locais subterrâneos da instituição, nomeadamente nos túneis existentes.

Todas as pessoas afetadas pela desinfestação foram contactadas e estão-lhes a ser providenciadas as condições necessárias para manterem a atividade regular.