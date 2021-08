Um novo estudo mostra que mesmo com duas doses da vacina contra a covid-19, os adultos infetados com a variante Delta podem ter uma carga viral tão elevada como os não vacinados.

A investigação da Universidade de Oxford, onde foi criada a vacina da AstraZeneca, conclui ser "improvável" atingir a imunidade de grupo.

O estudo defende ainda que a proteção ao vírus diminui mais com o passar do tempo nas pessoas que receberam a vacina da Pfizer, do que em quem foi vacinado com a AstraZeneca.No entanto, esta investigação ainda não foi revisto por pares.

Uma das responsáveis avança que a baixa incidência de hospitalização observada até ao momento, sugere que as vacinas estão a proteger de forma muito positiva as pessoas do desenvolvimento de sintomas graves da covid-19.