Uma criança de quatro anos com suspeitas de pneumonia foi encontrada deitada no chão de um Hospital em Leeds, em Inglaterra, enquanto esperava por tratamento.

De acordo com o The Independent, Jack Williment-Barr ainda esteve numa cama, mas a chegada de outro paciente deixou o menino no chão do hospital a receber soro e oxigénio.

Após 13 horas e meia no hospital, Jack acabou por receber uma cama na enfermaria onde, mais tarde, foi diagnosticado com um vírus da gripe e amigdalite. Não se confirmando, portanto, o diagnóstico de pneumonia.

A administração do hospital apresentou um pedido de desculpas ao menino e à família, mas o caso ganhou contornos de polémica, em altura de eleições no Reino Unido, com trabalhistas e conservadores a trocarem acusações nas redes sociais.

Jeremy Corbyn, candidato do partido trabalhista britânico, retweetou uma publicação de Jonathan Ashworth, candidato do mesmo partido a South Leicester, a exigir um pedido de desculpas de Boris Johnson, o atual primeiro-minstro do Reino Unido..

Boris Johnson should apologise. This is shameful.



I want with all my heart to see these Tories slung out on Thursday so we can rescue our NHS and start providing patients - especially children - with the care they rightly deserve. pic.twitter.com/4TBv5Ll9Sm