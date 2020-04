Enquanto as pessoas são obrigadas a ficar em casa, por causa da pandemia mundial de Covid-19, são os animais selvagens que aproveitam a liberdade.

Para um dos cerca de 400 ursos do Parque Natural de Yosemite, na Califórnia, o dia de sol foi o mote perfeito para dar um passeio.

O urso aproveitou a falta de turistas para subir a uma das árvores do parque, encerrado desde o final de março.

A subida parece ter sido fácil, mas difícil parece ter sido a descida. O vídeo foi partilhado no facebook do parque.

E enquanto uns passeiam, outros preferem descansar. No Parque Natural Kruger, na África do Sul, mais de dez leões optaram por fazer uma sesta na estrada.

As fotos foram captadas por um guarda florestal, Richard Sowry, que patrulhava a zona. Segundo o próprio, os animais apenas vão para a estrada durante a noite.

Richard Sowry explicou que se manteve a cerca de cinco metros de distância dentro do carro: "Se eu tivesse saído do carro, eles nunca tinha permitido que eu me aproximasse tanto."

Esta já não é a primeira vez que os leões se aventuram. Durante um final de tarde, os animais já tinham invadido o campo de golf do parque. Um momento partilhado nas redes sociais.

Even as the sun rises, without all our human visitors, the urge to sing the 'lion sleeps tonight' is just a whim away, a whim away, a whim away!

📸 ©️ Jean Rossouw; Skukuza Golf Club , Kruger National Park@SANParks pic.twitter.com/M9XiagVqjX