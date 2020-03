A Comissão Europeia assegurou, este sábado, acompanhar “de perto”, nomeadamente através de imagens satélite, casos de cidadãos da União Europeia (UE) barrados em fronteiras terrestres e impossibilitados de regressar a casa, bem como os problemas no transporte de mercadorias.

Many Europeans are still unable to travel back home. 🚚 carrying medicine and other goods are blocked. There's already good progress at some borders, others still face long traffic jams. I am closely following the situation and work with governments to solve the problem. pic.twitter.com/hBSi1aREAO