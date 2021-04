A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi esta quinta-feira vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19, anunciou a própria nas redes sociais, dizendo estar “muito satisfeita” por a vacinação europeia “ganhar ritmo”.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4